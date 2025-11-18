Реконструкция аварийного коллектора на Западной в Пскове обойдется в 560 млн рублей

Городской коллектор на улице Западной, обеспечивающий водой значительную часть жителей и предприятий города, оказался в критической ситуации и требует незамедлительной замены. По предварительной оценке, его реконструкция обойдет в 560 миллионов рублей. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказал заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич.
Не смотря на то, что коллектор на данный момент функционирует и авария была устранена, он нуждается в полной реконструкции.
«Требуется перекладка на более крупный диаметр. Сейчас предприятие заканчивает проектирование коллектора», - подчеркнул заместитель директора.
В ходе устранения аварии было заменено 130 метров сетей, однако требуется обновить гораздо больше - полтора километра.
«С учетом того, что данный коллектор в единственном экземпляре и не имеет дублеров, там вариантов нет. Предварительная оценка – 560 миллионов на сегодняшний момент», - заключил Олег Панкевич.