ЖКХ

Реконструкция аварийного коллектора на Западной в Пскове обойдется в 560 млн рублей

18.11.2025 14:19|ПсковКомментариев: 0

Городской коллектор на улице Западной, обеспечивающий водой значительную часть жителей и предприятий города, оказался в критической ситуации и требует незамедлительной замены. По предварительной оценке, его реконструкция обойдет в 560 миллионов рублей. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) рассказал заместитель директора по производству муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич.

«Данный коллектор является одним из крупнейших в городе, обслуживающим примерно 40% населения Завеличья, а также предприятия и жителей Псковского района. Предприятие было привлечено к ответственности в некотором роде. Сейчас идут судебные заседания. Посчитали, что крайним в этой ситуации является "Горводоканал", но мы высказали свою позицию и пытаемся ее защитить. Со стороны "Горводоканала" были приняты всевозможные меры, и в том числе оперативно был найден подрядчик, который в короткое время устранил аварию без больших последствий», — прокомментировал ситуацию Олег Панкевич. 

Не смотря на то, что коллектор на данный момент функционирует и авария была устранена, он нуждается в полной реконструкции. 

«Требуется перекладка на более крупный диаметр. Сейчас предприятие заканчивает проектирование коллектора», - подчеркнул заместитель директора. 

В ходе устранения аварии было заменено 130 метров сетей, однако требуется обновить гораздо больше - полтора километра.

«С учетом того, что данный коллектор в единственном экземпляре и не имеет дублеров, там вариантов нет. Предварительная оценка – 560 миллионов на сегодняшний момент», - заключил Олег Панкевич.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
