ЖКХ

Рухнувший коллектор на Западной: что случилось и почему так долго чинили

В Пскове завершается починка более 100 метров канализационного коллектора, собирающего стоки от Крестов до Дальнего Завеличья и из пригородных деревень Псковского района. В феврале бетонная труба обрушилась, содержимое канализации оказалось на поверхности, распространяя вокруг зловоние. Вмешался даже Роспотребнадзор. Подробности истории, которая сегодня должна счастливо завершиться, в материале Псковской Ленты Новостей.

Всё!

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что уже сегодня, 7 марта, должна завершиться основная часть работ на обрушившемся канализационном коллекторе на улице Западной. Информацией он поделился со своими подписчиками в соцсетях, поводом для написания поста стало большое число обращений.

«На канализационном коллекторе произошёл провал грунта, вызвавший сильное повреждение сооружения – его внутренняя бетонная поверхность разрушилась, обнажилась арматура, частично обрушились своды изношенных железобетонных труб, - напомнил губернатор предысторию сооружения. - Бригады «Горводоканала» сразу же приступили к устранению аварии, начали перекачку стоков в приёмный колодец в Крестках. В ходе ремонтных работ стало ясно, что замены требует участок сетей протяжённостью около 90 метров».

Глава региона сообщил, что бригады трудятся на объекте безостановочно в разных погодных условиях. Основная часть работ по замене труб должна быть выполнена к 7 марта, то есть уже сегодня.

«После этого дискомфорт, связанный с аварийной ситуацией, заметно снизится, - спрогнозировал Михаил Ведерников. - Полностью завершить ремонт специалисты обещают к 31 марта. Комплексные работы по реконструкции коллектора запланированы на 2025-2028 годы».

Сегодня Псковская Лента Новостей получила заявление «Горводоканала» о ситуации. В нем говорится, что работы по купированию аварийной ситуации находятся в завершающей стадии.

Через обрушившийся коллектор на очистные идут стоки с огромной территории, которая охватывает микрорайон Кресты на другом конце города и деревни Тямша и Неелово. Причиной аварии стал износ трубы, проложенной в 80-е годы. Когда раскопали провал, выяснилось, что менять нужно протяженный участок: местами от прежней трубы осталась только бетонная пыль, а просветы сохранившихся участков были забиты смесью песка и бытовых отходов более чем наполовину.

«К настоящему моменту подрядчик «Горводоканала» полностью заменил 96-метровый аварийный участок коллектора на новый трубопровод из полипропилена, прочистил еще 30 метров неповрежденной канализационной трубы из армированного бетона от песка и бытового мусора и начал работы по возведению современных канализационных камер», - сказано в заявлении муниципального предприятия.

Там отмечают, что производство работ было осложнено сразу четырьмя факторами. Во-первых, это уровень залегания трубы, менять ее приходилось на глубине до семи метров в вязком грунте, пропитанном водой. Во-вторых, в непосредственной близости к проложенному в земле старому коллектору стоит гаражный массив и установлены столбы освещения. В-третьих, заложить под землю требовалось современную долговечную пластиковую трубу большого диаметра.

«Сложность заключалась в том, что необходимость прокладки больших труб — это крайне редкая ситуация для Пскова, - разъяснили на водоканале. - Так, в городе метровый диаметр имеют всего около 3% коллекторов, и дорогостоящая техника для таких работ арендуется, а не держится в постоянном пользовании. Доставка оборудования из Москвы также заняла определенное время».

На время производства работ пришлось оперативно запустить временный канализационный контур в обход разрушившегося. К вечеру среды, 5 марта, протечку удалось ликвидировать, направив стоки уже по новой трубе. Таким образом, острая аварийная ситуация была локализована, а завершение всего комплекса ремонтных мероприятий ожидается к концу следующей недели. После этого останется проведение работ по благоустройству затронутой территории.

С запахом гнилой капусты

Первое сообщение о происшествии появилось в Telegram-канале главы Пскова Бориса Елкина 19 февраля.

«Сразу после сообщения об аварии был заключён контракт с подрядной организацией, которая с 12 февраля ведёт аварийно-восстановительные работы на месте. Параллельно осуществляется перекачка сточных вод, - сообщил глава города своим подписчикам. - Перед специалистами стоит непростая задача, ведь коллектор имеет диаметр больше одного метра и находится на большой глубине. По прогнозам, ремонт займёт несколько недель. Все необходимые материалы, такие как новые трубы и бетонные камеры для них, уже приобретены и доставлены на место».

После этого на полторы недели установилась тишина. Псковичам приходилось гадать, что происходит на месте аварии и как долго это продлится. Жителям домов, расположенных по близости к месту аварии — обонять ее последствия. Они оказались столь нестерпимы, что 1 марта Роспотребнадзор выступил с заявлением, назвав причиной амбре «сброс канализационных вод в местный ручей, вызванный частичным обрушением самотечного канализационного коллектора».

«Из-за нарушения работы коллектора возникли риски попадания стоков в близлежащую ливневую систему канализации, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Сотрудники управления выехали на местность и отобрали пробы атмосферного воздуха во дворе дома №12 на улице Владимирской и дома №7 на улице Крестки, а также между домами №50 на улице Кузбасский Дивизии и №31 на улице Западной».

Воздух исследовали на содержание метантиола, сероводорода и аммиака. Говоря простыми словами, искали соединения, сопровождающие канализационные стоки. И, конечно, нашли. В пробах от домов Крестки, 7 и Владимирская, 12 превышена предельно допустимая концентрация метантиола — незначительно, как сказано в заявлении надзорного ведомства. Метантиол — газ бесцветный, но токсичный, обнаружить его можно по запаху гнилой капусты. Огнеопасен. В больших концентрациях способен поражать центральную нервную систему.

Чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки, Роспотребнадзор направил предостережение «Горводоканалу» с требованием соблюдения всех необходимых санитарных норм. Дополнительно ведомство обратилось к администрации города с призывом принять меры для восстановления нормальной работы внешних канализационных сетей.

Как движется дело, на этой неделе в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал Борис Елкин:

«Труба бетонная, ее продавило. В итоге больше 100 метров коллектора - под замену. Новые трубы уже закуплены, они на объекте, их уже монтируют, - объяснил он, чем вызвана длительность работ. - Это серьезный коллектор, у такого коллектора запахи серьезные. Подрядчик работает, не останавливается, но работа действительно сложная, ни одну единицу техники мы там уже утопили. Всю технику успешно достали, но это, а также высокая степень обводнения грунта из-за погоды, усложняют ремонт. Само оно точно не рассосется».

Также глава города пообещал прислушаться к рекомендации чаще выдавать в публичный доступ информацию о ходе работ. Потому что это едва ли не главное во всей истории. Износ коммунальной инфраструктуры — не новость. У конструкций советской эпохи, какими бы прочными они не были, сроки эксплуатации давно вышли. Поэтому неудивительно, что рушится там, где тонко. Недавно такая же ситуация произошла на улице Максима Горького, там коллектор чинят с 2023 года. Долго, но качественно — желательно, чтобы он простоял еще минимум 50 лет. Ответственные лица регулярно делятся с горожанами информацией о ходе работ, о причинах их длительности. Когда ожидание в неудобстве неизбежно, информирование — это все, чего просят жители.

Потому что нестерпимый запах дошел даже до Псковского района. Благо «идти» было недалеко. Коллектор обрушился на стыке улиц Западной, Кузбасской Дивизии, и Крестки. Сразу на Крестками стоят новостройки улиц Никольской и Владимирской деревни Родина. После жалоб ее жителей на место два дня назад выезжала глава Псковского района Наталья Федорова, после чего в соцсетях поделилась увиденным и услышанным. Руководитель проводящего работы подрядчика рассказал, что 90% трубы уже уложено.

«Несмотря на сложности: скальный грунт, глубокое залегание трубы – подрядчик работает в хорошем темпе, что внушает уверенность в скором разрешении ситуации, - написала Наталья Федорова. - Будем держать жителей в курсе актуальной информации».

Ситуация на коллекторе остается под личным контролем губернатора Михаила Ведерникова.

Юлия Магера

Фото из соцсетей Михаила Ведерникова, Бориса Елкина и Натальи Федоровой