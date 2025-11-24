ЖКХ

В Пушкинских Горах продолжаются работы по строительству сетей водоотведения в рамках федеральной программы

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова проинформировала о ходе реализации работ по строительству сетей водоотведения, которые ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация системы коммунальной инфраструктуры». Об этом глава сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В настоящее время подрядная организация продолжает работы на улицах Звездная и Храброва.

Выполняется устройство самотечной и напорной сетей водоотведения, которые прокладываются методом горизонтального направленного бурения, монтируются колодцы.