Сотрудники «Горводоканала» устраняют подпор канализации в районе улиц Инженерной и Алтаева в Пскове

Поступают жалобы на подпор канализации в районе улиц Инженерной и Алтаева, возле домов 72, 21, 23, 25, в Пскове, а также на проезжей части, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Сотрудники «Горводоканала» оперативно выехали и работают с утра на месте. Для поддержания работы системы организована временная перекачка стоков на ближайшем коллекторе на пересечении улиц Петрова-Алтаева с помощью насосов. Дополнительно установлена более мощная помпа.

«Приношу искренние извинения за доставленные неудобства! Стараемся решить эту проблему в кратчайшие сроки. Однако хочу напомнить, что сброс предметов личной гигиены и других посторонних вещей в канализацию приводит к серьезным засорам», - сказал Борис Елкин.