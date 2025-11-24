ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Работа Единой диспетчерской службы псковского «Горводоканала».

Гость студии – начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Он расскажет о работе Единой диспетчерской службы, подведет итоги уходящего года, обсудит аварийные ситуации на водном хозяйстве, важность ответственного отношения пользователей к канализации, а также поделится планами на следующий год.

