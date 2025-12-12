ЖКХ

В великолукской деревне Шедяково газифицировано первое домовладение

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к газоснабжению первое домовладение в деревне Шедяково Великолукского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Подключение стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию газопровода протяженностью 350 метров, построенного в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годов.

На сегодня в рамках догазификации специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопроводы-вводы до границ семи домовладений деревни, с жителями заключено десять договоров.