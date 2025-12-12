Псковcкая обл.
ЖКХ

Суд оставил в силе штраф псковской «управляйке» за ненадлежащее содержание дома на улице Стахановской 

16.12.2025 18:01|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Псковской области оставил в силе штраф в 125 тысяч рублей для управляющей компании за ненадлежащее содержание дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото с Яндекс. Карты

Суд отказал ООО УО «Управление и содержание жилого фонда №7» в удовлетворении заявления о признании незаконным постановления министерства регионального контроля и надзора Псковской области.

Поводом для проверки стало обращение жильца дома №15 по улице Стахановской в городе Пскове. В ходе осмотра 27 июня инспекторы выявили многочисленные нарушения: отсутствие текущего ремонта подъездов, повреждения отделки, неисправности в системах освещения и другие дефекты, свидетельствующие о неисполнении управляющей компанией своих обязательств.

Суд подчеркнул, что с момента заключения договора управления управляющая организация несёт полную ответственность за состояние общего имущества, независимо от того, когда возникли дефекты. При этом общество имело возможность выявлять недостатки в ходе плановых осмотров и своевременно устранять их, но никаких мер принято не было. Кроме того, суд не усмотрел оснований для признания правонарушения малозначительным и отказал в замене штрафа на предупреждение.

Решением по делу № А52-4334/2025 суд оставил без изменения постановление о привлечении управляющей организации к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязательств по содержанию общего имущества в многоквартирном доме.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
