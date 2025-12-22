ЖКХ

Суд не стал признавать незаконным отказ отапливать ряд домов в Печорах

Арбитражный суд Псковской области отказался признавать незаконными действия ООО «Ресурскапитал» по выводу из эксплуатации тепловых сетей для потребителей, находящихся по адресу: город Печоры, улица Головино. Такие требования выдвигала администрация Печорского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Общество на основании заключенного с муниципальным предприятием «Печорские тепловые сети» договора энергоснабжения поставляло тепловую энергию абонентам по адресам: улица Головино, дома №№1, 2, 4/1, 4/2, 5.

Соглашением от 26 мая 2025 года общество и предприятие расторгли договор.

ООО «Ресурскапитал» уведомило администрацию о прекращении теплоснабжения потребителей и о прекращении хозяйственной деятельности. Общество также сообщило, что не может способствовать продлению срока вывода из эксплуатации тепловых сетей, поскольку полностью прекращает свою деятельность, договоры газоснабжения и электроснабжения расторгаются, продолжение производственной или хозяйственной деятельности невозможно из-за убыточности.

Смотрите также Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается

«Данные действия были выполнены обществом на основании правил №1130 о выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», - заметили в суде.

Рассмотрев материалы дела и изучив доводы сторон, суд иск администрации не удовлетворил.