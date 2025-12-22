ЖКХ

«Горводоканал» анонсировал крупные проекты по улучшению водоснабжения Пскова

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» реализует комплекс масштабных проектов по обновлению водопроводно‑канализационной системы города. В ближайшие месяцы и годы предприятие планирует провести реконструкцию ключевых коллекторов, построить новые водопроводы, увеличить пропускную способность существующих сетей и решить давние проблемы с водоснабжением отдельных районов. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал директор муниципального предприятия Константин Болотин.

Спикер подчеркнул, что действующая инвестиционная программа учитывает как рост города, так и острую необходимость модернизации сетей.

«Мы долгое время говорили об изношенности нашей инфраструктуры, и в большей степени — изношенности системы канализации. Сейчас наступает критический момент на некоторых, причём больших участках», — отметил Константин Болотин.

Позитивным трендом директор назвал повышенное внимание к проблеме со стороны федерального и регионального правительств, а также возможности привлечения федерального финансирования. Для участия в программах важно иметь готовые проекты по конкретным участкам — и «Горводоканал» уже проделал значительную работу в этом направлении: по многим объектам проекты готовы, по ряду участков ведётся проектирование.

В числе приоритетных задач: строительство и реконструкция дюкера у мясокомбината, реконструкция коллектора по улице Алмазная – Техническая до дюкера, а также работы на Степановском лужке от пересечения улицы Максима Горького с Коммунальной. Эти мероприятия позволят существенно увеличить прямые стоки с микрорайона Запсковье и центра Пскова. Особого внимания требует аварийная ситуация с коллектором по улице Западной.

«Мы заканчиваем проектирование. В этом году, наверное, его получим от проектировщика на изучение. Там тоже порядка двух километров сетей необходимо реконструировать», — пояснил Константин Болотин. Вопросы финансирования уже обсуждаются с правительством; контрольные показатели заложены в бюджетах, включая городской на 2026–2027 годы.

Помимо масштабных проектов, «Горводоканал» продолжает ежедневную работу: выполняются локальные аварийные ремонты и плановые работы на водопроводных сетях.

В ближайшие дни предприятие объявит закупку на строительство водопровода к Лисьим горкам. Сейчас район остаётся без централизованного водоснабжения — местная скважина полностью исчерпала ресурс.

«Мы сейчас туда ведём водопровод», — подтвердил Константин Болотин.

Кроме того, на следующий год запланирован масштабный проект по увеличению диаметра водопроводной трубы на участке между автовокзалом и железнодорожным вокзалом по улице Вокзальной. Эта мера должна решить давние проблемы с водоснабжением районов Кресты и Завокзалье.

Особенность предстоящих работ — применение метода горизонтально‑направленного бурения (ГНБ). По словам директора «Горводоканала», это позволит избежать масштабных раскопок, что особенно важно ввиду наличия на участке памятников культурного наследия. «Мы там копать не будем», — пояснил Константин Болотин.