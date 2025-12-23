Администрация Пскова планирует перевести все уличное освещение под свой контроль

Город намерен полностью взять в собственность систему уличного освещения — включая опоры, кабели и распределительные шкафы, которые сейчас находятся в ведении компаний «Россети» и «Россети Северо-Запад», заявил глава Пскова Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
По его словам, бюрократическое разграничение балансовой принадлежности затягивает устранение неисправностей. Чтобы ускорить реакцию и упростить управление, город готов взять на себя дополнительные расходы и полностью перевести освещение в муниципальную собственность.
Гость студии выразил надежду, что к концу 2026 года все имущественные и административные вопросы будут урегулированы, и уличное освещение Пскова станет единой, управляемой и полностью городской системой.