ЖКХ

Администрация Пскова планирует перевести все уличное освещение под свой контроль

Город намерен полностью взять в собственность систему уличного освещения — включая опоры, кабели и распределительные шкафы, которые сейчас находятся в ведении компаний «Россети» и «Россети Северо-Запад», заявил глава Пскова Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Не первый год жители спрашивают: где результат? Он пока не до конца виден, потому что ответственность размазана: светильники — наши, а столбы и провода — чужие. Каждый раз приходится выяснять: чья авария, чья лампочка, чей провод», — пояснил Борис Елкин.

По его словам, бюрократическое разграничение балансовой принадлежности затягивает устранение неисправностей. Чтобы ускорить реакцию и упростить управление, город готов взять на себя дополнительные расходы и полностью перевести освещение в муниципальную собственность.

«Мы понимаем, что это увеличит наши затраты, но зато мы сможем оперативно менять старые опоры, ремонтировать сети и ставить новое освещение там, где его не хватает. Это — во благо горожан», — отметил глава города.

Гость студии выразил надежду, что к концу 2026 года все имущественные и административные вопросы будут урегулированы, и уличное освещение Пскова станет единой, управляемой и полностью городской системой.