Проводку освещения на Октябрьском проспекте в Пскове хотят убрать под землю

Реконструкцию освещения планируют провести на Октябрьском проспекте в Пскове в следующем году, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы на следующий год изыскиваем средства на проектирование искусственного освещения на Октябрьском проспекте, думаем вообще убрать под землю проводку: все эти бетонные старые столбы, приманивающие водителей, которые отключают нам елки, заменить. Сейчас дал поручение посчитать первый этап - от площади Ленина до улицы Свердлова, так скажем. В планах - убрать провода, то есть сделать нормальное освещение с нормальной подводкой», - сказал Борис Елкин.

Напомним, 19 декабря водитель, врезавшийся в столб на Октябрьской площади, обесточил главную городскую елку.