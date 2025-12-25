Отопление временно отключили на Запсковье из-за ремонта тепловой камеры

​​Отключение отопления и горячего водоснабжения в Пскове, затронувшее, в частности, дом №18 по улице Звездной и лицей, произошло из-за нескольких крупных ремонтных работ​, сообщил ​начальник службы по внешним связям и информации МП «Псковские тепловые сети» Алексей Ермолаев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковские тепловые сети

В ходе обходов специалисты обнаружили утечку в магистральной тепловой камере. ​Для ликвидации этой утечки камеру пришлось отключить. Это привело к прекращению подачи тепла.

«К работам готовились заранее, устранили все быстро. Но требуется время, чтобы вернуть тепло, так как большой объем теплоносителя был сброшен. На заполнение и возврат тепла в квартиры потребуется около пары часов», - сказал Алексей Ермолаев.