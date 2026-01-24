 
ЖКХ

В церкви Николы со Усохи в Пскове завершили монтаж системы отопления

В церкви Николы со Усохи в Пскове смонтированы и подключены все коммуникации, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В северном и южном приделах установлено вентиляционное оборудование, кондиционеры. Функционирует котельная, водопровод, производится обогрев помещений.

В памятнике архитектуры постепенно нормализуется температурный режим. В храме выполнен сложный и трудоемкий монтаж теплых полов. Водяной контур, который состоит из системы труб с подогреваемой водой, уложен в бетонную стяжку.

 

Система подогрева полов  впервые монтируется в Псковских храмах во время масштабной реставрации по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)». 

Современное решение обогрева помещения выбрано не случайно. Тепловой контур равномерно обогревают помещение и при этом не страдает эстетический вид древнего храма. Такой обогрев экономичнее радиаторов, которые тоже установлены во всех помещениях храма и будут использоваться по мере необходимости. 

Кончанский храм древнего Опоцкого конца - церковь Николы на Усохе впервые упоминается в летописи в 1371 году. Горел, многократно перестраивался. 

Отстроен заново в 1536 году. Пострадал во время Великой Отечественной войны. Реставрировался с 50-х по 1974 годов.

Решением 43-й сессии комитета ЮНЕСКО 7 июля 2019 года храм внесен в список всемирного наследия.

