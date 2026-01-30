ПТС заменили 65 метров труб для обеспечения жителей дома на улице Рокоссовского горячей водой

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» провели срочные ремонтные работы в условиях сильных морозов для обеспечения жителей горячей водой. Предприятие сообщило в своей группе в сети «ВКонтакте» о проблеме с давлением в системе горячего водоснабжения, из-за чего жители дома №10 по улице Рокоссовского и близлежащих домов испытывали трудности с получением горячей воды.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Давление в системе горячего водоснабжения упало на столько, что дом, который расположен сразу у центрального теплового пункта, еле как получает горячую воду», - заявили представители предприятия.

Традиционный метод прочистки труб оказался неэффективным из-за сильного промерзания. «Из-за того, что сети «наглухо» забиты отложениями, даже сбросить остатки горячей воды затруднительно. Давления практически нет, а благодаря трескучим морозам все замерзает прямо на ходу», - пояснили в «Псковских тепловых сетях».

Несмотря на сложные условия специалисты нашли решение: заранее зарезервировали новые трубы. «Прежде чем проводить данные работы, заблаговременно зарезервировали новые трубы на базе. Это позволило иметь некоторый оперативный простор. Ведь действительно, прочисткой труб от отложений в такие морозы мы еще никогда не занимались», - отметили на предприятии.

В итоге 65 метров старой трубы вырезали и заменили новыми. Работы заняли менее четырех часов.

Проблема забитых отложениями труб стоит остро, констатируют «Псковские тепловые сети». «Только на сегодняшний день у участка №8 есть список из десятка многоквартирных жилых домов, где имеются схожие проблемы. И с каждым днем данный список только растет», - заявили в ПТС.

Предприятие отметило, что гарантийный срок эксплуатации этих трасс - 25 лет, но они уже забиты отложениями спустя всего 5-7 лет эксплуатации.