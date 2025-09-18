ЖКХ

«Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» информирует жителей города Пскова об усугублении ситуации с трубопроводами горячего водоснабжения. Ранее регулярные прочистки требовались в основном на Запсковье, но теперь проблема распространилась и на Завеличье.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

В ходе работ на улице Кузбасской Дивизии, которые продолжаются с прошлой недели, была выявлена новая серьезная проблема. Помимо забитых пластиковых трубопроводов в домах, полной замене теперь подлежат магистральные металлические сети, отходящие от Центрального теплового пункта.

Специалисты предприятия опровергают распространенный миф о том, что металлические трубы не подвержены зарастанию.

«Часто можно услышать дворовую легенду о том, что металлические трубы не забиваются отложениями, вызванными нагревом холодной воды. Дескать, это только проблема пластиковых труб. Именно свойства пластика способствуют аккумулированию этого самого «шоколадного» осадка. А с металлом такого не происходит! Скажем вам по секрету: для воды, поднимаемой из подземного водозабора, нет никакой разницы, в каких трубах она будет циркулировать и выпадать в осадок. Что пластиковые, что металлические — все забиваются известковыми отложениями. Разница заключается только во времени зарастания и том, что металлические трубы невозможно выбить или вычистить. Их можно только заменить на новые. А вот это уже серьезная проблема»,— пишет пресс-служба предприятия.

На фотографиях, предоставленных ПТС, виден отрезок магистрали, практически полностью забитый отложениями. По словам коммунальщиков, такое состояние сетей за короткий срок стало неприятным сюрпризом.

Примечательно, что все сети в микрорайоне являются новыми — самому старому участку всего пять лет. Однако трубы не вырабатывают свой 25-летний гарантийный срок из-за необходимости постоянных прочисток.

Специалисты также отмечают, что проблема стала общей для всех микрорайонов Пскова. Работы на улице Кузбасской Дивизии будут продолжены в связи с отсутствием горячей воды в нескольких домах.