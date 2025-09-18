«Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» информирует жителей города Пскова об усугублении ситуации с трубопроводами горячего водоснабжения. Ранее регулярные прочистки требовались в основном на Запсковье, но теперь проблема распространилась и на Завеличье.
Фотографии: «Псковские тепловые сети»
В ходе работ на улице Кузбасской Дивизии, которые продолжаются с прошлой недели, была выявлена новая серьезная проблема. Помимо забитых пластиковых трубопроводов в домах, полной замене теперь подлежат магистральные металлические сети, отходящие от Центрального теплового пункта.
Специалисты предприятия опровергают распространенный миф о том, что металлические трубы не подвержены зарастанию.
На фотографиях, предоставленных ПТС, виден отрезок магистрали, практически полностью забитый отложениями. По словам коммунальщиков, такое состояние сетей за короткий срок стало неприятным сюрпризом.
Примечательно, что все сети в микрорайоне являются новыми — самому старому участку всего пять лет. Однако трубы не вырабатывают свой 25-летний гарантийный срок из-за необходимости постоянных прочисток.
Специалисты также отмечают, что проблема стала общей для всех микрорайонов Пскова. Работы на улице Кузбасской Дивизии будут продолжены в связи с отсутствием горячей воды в нескольких домах.