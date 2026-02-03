 
ЖКХ

По программе догазификации в Псковском округе осуществили 650 пусков газа

По президентской программе догазификации за 2025 год произвел 650 пусков газа в домовладения жителей Псковского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Глава напомнила, в целом договоры заключили около 3 тысяч жителей Логозовского, Тямшанского, Писковичского, Середкинского и Завеличенского территориальных отделов. В программе догазификации участвуют почти 60 населенных пунктов нашего округа. Чтобы газ пришёл в дома жителей, были построены десятки километров газопроводов.

 

«С компанией-инвестором - "Газпром газораспределение Псков", - мы находимся в постоянном конструктивном диалоге. Ведется и в благоприятный сезон отрабатывается реестр дорог, которым требуется восстановление после прокладки газовой инфраструктуры. Этот вопрос находится на контроле у руководителей территориальных отделов и у компании "Газпром газораспределение Псков". В текущем году инвестор продолжает реализацию программы догазификации», - заключила Наталья Федорова.

