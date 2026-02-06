Горячий сезон для коммунальщиков: как городские службы справляются с зимними вызовами

Давно в Пскове не было настоящей русской зимы с морозами минус 20. Отвыкшие от холодов псковичи вынуждены теплее одеваться. Долгое пребывание на улице грозит обморожением. Но еще больше хлопот такая погода доставляет коммунальщикам, потому что устойчивые низкие температуры не слишком хорошо влияют на состояние сетей и работу техники. О том, с какими проблемами сталкиваются городские службы из-за морозов и как с ними справляются, узнала Псковская Лента Новостей.

Теплосети на максималках

Внешние температуры серьезно влияют на работу муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», которое обеспечивает жителей города тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения. «В зимний период самое страшное — это как раз работа на максимальных режимах продолжительное время. Последний месяц все время держатся очень низкие температуры - до минус 30 градусов. Это дополнительная нагрузка на котельные», - рассказал директор предприятия Игорь Максимов.

Следствием длительных морозов являются и утечки в теплосетях. «Чем ниже температура наружного воздуха, тем сильнее разогревается теплоноситель. При нагревании любые металлы расширяются, и металлические трубы не являются исключением. Соответственно, в самых слабых местах возникают утечки», - пояснил он.

При этом руководитель ПТС отметил, что работа зимой зависит от того, насколько предприятие подготовилось к ней в межсезонье. «Сезон сложный, напряжённый, но он проходит в штатном режиме. Аварийные ситуации бывают. Например, в новогодние праздники было тяжеловато - много утечек. Но они были локальными, а не масштабными, не прорывало магистралей, не вставали котельные», - заметил он.

За новогодние праздники было 24 внештатных ситуаций - примерно по две в день. Зато в последние две недели, очень холодные, проводилось максимум одна-две работы в неделю. «Все экстренное мы починили на первой неделе после новогодних каникул», - сказал Игорь Максимов.

Сразу после праздников для проведения ремонтных работ разово было отключено порядка 40 многоквартирных жилых домов. Но отключения не длились больше четырех часов. Игорь Максимов пояснил, что при устранении любой утечки больше времени уходит на подготовку к работам, чем на сами работы. «Грунт замерзший — трудно углубиться, и на это уходит времени значительно больше, чем на сами работы. По нормативу мы должны выполнить их не более чем за 6 часов, но мы стараемся все сделать за 4 часа. Нам нельзя жителей оставлять без тепла, когда на улице минус 20, квартиры быстро остужаются», - сказал он.

Еще одна проблема — в некоторых домах, особенно это касается старого жилого фонда, жители жалуются, что морозы на улице сказываются и на комнатной температуре. «Почему старые дома быстрее выстужаются? Там многое зависит именно от изоляции - насколько утеплены межплиточные швы и насколько хорошая кровля в доме. Очень много вопросов к подвалам. Нередко вентиляционные окна открыты с двух сторон дома, тогда на первом этаже будет просто “дубак“, какими бы горячими не были батареи», - пояснил директор ПТС.

Рецепт здесь один — нужен целый комплекс мероприятий, которые любая управляющая организация должна проводить в межсезонье. «Мы не можем чего-то сверхъестественного требовать от управляек, только подготовку теплового узла в доме. Всё остальное, что касается утепления чердаков, подвалов, лестничных клеток, межплиточных швов, должны спрашивать со своей управляющей компании жители», - посоветовал он. Добавив, что меры по утеплению способствуют уменьшению счетов за тепло — его будет требоваться значительно меньше.

Горячая работа «Горводоканала»

Январские морозы добавили сложностей в работе псковского «Горводоканала». «Стабильно низкие температуры воздуха добавляют аварийных ситуаций. За январь, включая новогодние праздники, в сравнении с прошлым годом количество заявок по ним увеличилось примерно в два раза», - сообщил руководитель Единой диспетчерской службы МП г. Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Он напомнил, что в 2025 году избыточные осадки привели к переувлажнению грунтов. «Соответственно, сейчас, когда мороз проникает все глубже в почву, происходит так называемое «морозное пучение» этих грунтов - они резко увеличиваются в объеме. Это не может не сказаться на давлении на трубы, лежащие в земле. В связи с этим у нас участились аварийные ситуации на трубах, выполненных из чугуна, связанные с переломами и продольными трещинами», - пояснил специалист.

По причине опускания мерзлоты все глубже в землю, в «Горводоканал» чаще обращаются псковичи с жалобами на замерзание систем холодного водоснабжения в разводных колодцах. Также из-за стабильно низких температур начинают замерзать водоразборные колонки.

При ликвидации аварий рабочие стараются укладываться в нормативные сроки. При этом их работа в связи с большим промерзанием грунта усложняется. «Мерзлый грунт надо вскрыть. На это должно уходить больше времени, но наши ребята ускоряют свой рабочий ритм, чтобы своевременно выполнять работы», - подчеркнул специалист.

Сергей Солдатов отметил, что морозы «не оставляют без внимания» и технику, которая работает с холодной водой. Поэтому приходится дополнительно отогревать ее.

«Но главное, что такую настоящую морозную зиму выдерживают наши работники, за что им огромная благодарность! Пока наши специалисты так горячо относятся к своей работе, их тепла хватит на все - и чтобы технику отогреть, и колонки водоразборные, и сети в целом по городу», - отметил он.

На сетях канализации ситуация с устойчивыми морозами тоже отражается, но, как заметил Сергей Содатов, «немного другим образом». «Сами по себе сети не замерзают. Но в связи с тем, что жители и гости города в сильные морозы чаще находятся дома, нагрузка на сети канализации увеличивается, количество аварий тоже», - заметил он.

При этом причины их остаются прежними - «попытки пользоваться унитазом как мусорным ведром и сливать туда все подряд».

Кому в морозы хорошо

А вот на состояние асфальтового покрытия улиц и тротуаров морозная погода негативного влияния не оказывает.

«Устойчивые морозы намного благоприятнее влияют на состояние дорожного полотна, чем привычные нам переходы через "0". При частом таянии снега и его замерзании, микротрещины в асфальте становятся всё больше, а битум при морозе всё менее эластичным. При устойчивых морозах "переходов через 0" (грубо говоря) всего два: когда всё замёрзло и когда всё растаяло», - пояснили в ООО «СитиИнвестГрупп».

«Зима отличная! Посмотрим, какой будет весна!» - заключили в организации.

До ее прихода остался всего месяц. Будем надеяться, что городские службы и дальше будут справляться с работой при низких температурах и бесперебойно обеспечивать нас водой и теплом, а устойчивая зимняя погода поможет сохранить в целости асфальт на улицах города.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей МП «Псковские тепловые сети», МП города Пскова «Горводоканал», «СитиИнвестГрупп»