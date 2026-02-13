 
ЖКХ

Дата оплаты квитанции за ЖКУ изменится с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу изменения, касающиеся сроков оплаты жилищно‑коммунальных услуг. Теперь вносить платежи можно будет до 15‑го числа следующего месяца, а квитанции станут приходить до 5‑го числа текущего месяца, сообщили в Telegram-канале «Объясняем.Псковская область».

Новая схема призвана сделать оплату ЖКУ удобнее для граждан: многие получают зарплату около 10‑го числа, и увеличенный срок позволяет оплатить коммунальные услуги после поступления средств, избежав просрочек.

При этом правила начисления пеней остаются прежними: их начнут взыскивать с 31‑го дня после возникновения долга.

Проверить задолженность можно:

  1. в разделе «Счета ЖКУ» приложения «Госуслуги. Дом»;
  2. на сайтах единых информационно‑расчётных центров вашего города;
  3. в приложениях банков, которые рассылают уведомления о предстоящих платежах.
