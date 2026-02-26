Руководитель «Экогрупп» разъяснил, для чего сотрудники фотографируют контейнерные площадки

Каждый мусорный контейнер в Пскове теперь фиксируют на фото до и после вывоза ТКО — такую обязанность вменили региональным операторам по линии ППК РЭО (Российского экологического оператора). О нюансах новой процедуры в эфире радио «ПЛН FM» рассказал исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

По словам Дениса Кузнецова, требование фотографировать все места накопления отходов распространяется на всю Россию и является обязательным. Для компании это означает существенную дополнительную нагрузку: каждый водитель должен сделать снимки «до» и «после» обслуживания бака, затем зайти в программу и загрузить материалы.

«Со стороны руководителя транспортного предприятия это, конечно, лишняя трата времени и денег, — признал Денис Кузнецов. — На холоде выполнять эти действия не очень удобно. Но мы понимаем необходимость процедуры: все данные уходят на сервера ППК РЭО и хранятся там длительное время. Благодаря этому можно посмотреть, как выглядела контейнерная площадка год назад, и при спорных ситуациях подтвердить факт вывоза отходов».

Спикер отметил, что функционал программы выходит за рамки простой фотофиксации: в ней развивается внутренний искусственный интеллект, который обучают операторы и водители компании. Система позволяет не только документировать работу, но и сразу формировать акты о несоответствиях — например, о перенакоплении отходов или неправильной установке контейнеров.