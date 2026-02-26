«Экогрупп»: 85% жалоб псковичей — на квитанции

Основная часть обращений жителей Пскова в компанию «Экогрупп» связана не с вывозом мусора, а с вопросами по платёжным квитанциям. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

По словам Дениса Кузнецова, массовых жалоб на несвоевременный вывоз отходов нет: компания соблюдает график, хотя иногда случаются небольшие задержки с подъездом машин. При этом подавляющее большинство обращений — около 85% от общего числа — касается именно платёжных документов.

«Жители обращаются с вопросами, почему не получили квитанцию или не понимают, как произведено начисление, — пояснил Денис Кузнецов. — Наши сотрудники подробно разъясняют, как формируется плата. Многие путают отдельные строки в квитанции, ведь сейчас мы работаем с "Псковэнергосбытом“ — у жителей приходит единый документ, куда включён и платёж за капитальный ремонт. Именно по этим моментам у людей возникает больше всего вопросов».