В стадии банкротства находится 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области

В стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области. Об этом сообщила врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева, отвечая на вопрос депутата областного Собрания Александра Братчикова («Единая Россия») на 52-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Вы сказали про "кредиторку" (кредиторскую задолженность - ред.) предприятий, это порядка 2,2 миллиарда всех ЖКХ, а вот вопрос - сколько "дебиторка" (дебиторская задолженность - ред.) на население, социальную сферу за поставленные услуги?» - спросил Александр Братчиков.

«Размер дебиторской задолженности составляет 6 миллиардов рублей всех потребителей ресурсов, конкретно в сфере теплоснабжения - 2,5 миллиарда рублей, 1,1 из которых - это население», - ответила врио министра.

Александр Братчиков задал еще один вопрос о том, сколько банкротных муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, которые находятся в процедуре банкротства или же выходят из нее.

«В стадии банкротства сейчас 19 предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций», - ответила Ксения Григорьева

«А что планируется делать с предприятиями?» - уточнил Александр Братчиков.