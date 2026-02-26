 
ЖКХ

Александр Котов: При подготовке к отопительному сезону особое внимание нужно уделить «болевым точкам» в округах 

0

Обращать внимание на болевые точки, возникшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при подготовке к очередному отопительному сезону призвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») в ходе «парламентского часа» на тему теплоснабжения 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ежегодно предоставление услуг ЖКХ вызывает проблемы. Это не уникально для Псковской области. Здесь есть два серьезных направления. Одно касается программ модернизации, о нем сказала Ксения Эдуардовна (Григорьева, врио министра ЖКХ Псковской области - ред.), а второе – это оперативное управление управляющими организациями. Все болевые точки знаем. Примеры Заплюсья и Смуравьево-2 –  не то, что внезапно произошло, это те болевые точки, на которые нужно обращать внимание. Нам нужно более тщательно разобраться с тем, что происходит», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что при рассмотрении распределения средств на подготовку к отопительному сезону нужно в первую очередь обращать внимание именно на болевые точки.

«Принято решение выделить на подготовку 150 млн рублей. Я полагаю, что они расписаны. Значит, надо эту работу провести как можно быстрее. В первую очередь обратить внимание на болевые точки. При распределении бюджетных средств приоритетом должны быть именно болевые точки в муниципалитетах. Я бы попросил направить нам дорожную карту, чтобы было понимание, в каком направлении мы будем двигаться. Вносить изменения в законодательство? Мы готовы к работе, направляйте (предложения) нам в Собрание. Мы отработаем. Направим в Госдуму поправки. Уважаемые депутаты, я призываю к совместной работе, чтобы каждый в своих округах был в курсе ситуации, которая складывается, и принимал непосредственное участие в подготовке к следующему отопительному сезону. А подготовка начинается тогда, когда заканчивается текущий отопительный сезон. Даже с учетом непростого финансового положения, у нас есть возможность оперативного управления, чтобы решить все вопросы, чтобы люди не испытывали проблем при получении жилищно-коммунальных услуг», - заключил Александр Котов. 
Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Александр Котов: При подготовке к отопительному сезону особое внимание нужно уделить «болевым точкам» в округах 

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей

Игорь Шатурный: Проблемы ЖКХ копятся десятилетиями
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026