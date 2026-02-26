Александр Котов: При подготовке к отопительному сезону особое внимание нужно уделить «болевым точкам» в округах 

Обращать внимание на болевые точки, возникшие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, при подготовке к очередному отопительному сезону призвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») в ходе «парламентского часа» на тему теплоснабжения 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ежегодно предоставление услуг ЖКХ вызывает проблемы. Это не уникально для Псковской области. Здесь есть два серьезных направления. Одно касается программ модернизации, о нем сказала Ксения Эдуардовна (Григорьева, врио министра ЖКХ Псковской области - ред.), а второе – это оперативное управление управляющими организациями. Все болевые точки знаем. Примеры Заплюсья и Смуравьево-2 – не то, что внезапно произошло, это те болевые точки, на которые нужно обращать внимание. Нам нужно более тщательно разобраться с тем, что происходит», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что при рассмотрении распределения средств на подготовку к отопительному сезону нужно в первую очередь обращать внимание именно на болевые точки.