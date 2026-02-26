 
ЖКХ

Александр Братчиков: Проблемы в ЖКХ идут от недостаточного финансирования

0

Причина проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Псковской области кроется, в первую очередь, в отсутствии должного финансирования. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Проблема, в первую очередь, — это отсутствие должного финансирования. Мы сегодня обсуждали, мы слышали, что и правительство это тоже понимает, и идёт постоянная работа с федеральным центром по привлечению федеральных ресурсов на модернизацию и котельных, и, соответственно, тепловых сетей», – заметил Александр Братчиков.

Отопление является одной из наиболее важных услуг ЖКХ зимой, продолжил вице-спикер Собрания и отметил, что газификация позволяет частично решить проблему с теплоснабжением.

«Сфера ЖКХ очень важна вообще для всех жителей нашего региона. Мы все прекрасно понимаем: когда наступают морозы, если нет тепла, то жизнь заканчивается. Проблемы есть и были. Мы понимаем изношенность инфраструктуры, мы понимаем, что большинство сетей строилось в советское время. Безусловно, сейчас выделяются и федеральные средства, и региональные на модернизацию котельных. Мы также видим газификацию. Во многие муниципальные образования, в муниципальные округа уже пришёл газ, что позволяет наиболее эффективно получать достаточно дешёвую тепловую энергию», – добавил Александр Братчиков.

Отдельно он остановился на том, что город Псков хорошо перенес холода, пришедшие этой зимой.

«Псков этот сезон пережил достаточно хорошо и глобальных проблем с отоплением не возникало. За это отдельное спасибо и правительству области, и администрации города, и непосредственно тепловым сетям города Пскова», – заключил Александр Братчиков.
Прокомментировать
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Александр Братчиков: Проблемы в ЖКХ идут от недостаточного финансирования

Александр Котов: При подготовке к отопительному сезону особое внимание нужно уделить «болевым точкам» в округах 

Чтобы навести порядок в сфере ЖКХ в Псковской области, потребуется около 40 млрд рублей
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026