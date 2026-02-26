Александр Братчиков: Проблемы в ЖКХ идут от недостаточного финансирования

Причина проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Псковской области кроется, в первую очередь, в отсутствии должного финансирования. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Александр Братчиков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Проблема, в первую очередь, — это отсутствие должного финансирования. Мы сегодня обсуждали, мы слышали, что и правительство это тоже понимает, и идёт постоянная работа с федеральным центром по привлечению федеральных ресурсов на модернизацию и котельных, и, соответственно, тепловых сетей», – заметил Александр Братчиков.

Отопление является одной из наиболее важных услуг ЖКХ зимой, продолжил вице-спикер Собрания и отметил, что газификация позволяет частично решить проблему с теплоснабжением.

«Сфера ЖКХ очень важна вообще для всех жителей нашего региона. Мы все прекрасно понимаем: когда наступают морозы, если нет тепла, то жизнь заканчивается. Проблемы есть и были. Мы понимаем изношенность инфраструктуры, мы понимаем, что большинство сетей строилось в советское время. Безусловно, сейчас выделяются и федеральные средства, и региональные на модернизацию котельных. Мы также видим газификацию. Во многие муниципальные образования, в муниципальные округа уже пришёл газ, что позволяет наиболее эффективно получать достаточно дешёвую тепловую энергию», – добавил Александр Братчиков.

Отдельно он остановился на том, что город Псков хорошо перенес холода, пришедшие этой зимой.