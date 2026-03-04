 
ЖКХ

Что ждёт гостей нового псковского «Экоцентра», рассказал Денис Кузнецов

0

Анонсирован новый просветительский проект ООО «Экогрупп» — создание «Экоцентра». Планируется, что он станет уникальной площадкой, где слово «мусор» будет под запретом. Его девиз — «Отходы — это ресурсы». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.  

«Идея возникла с первого дня нашей работы в регионе. Это не "для галочки" — есть внутреннее желание передавать людям знания. Мы планируем открыть "Экоцентр", где будем обучать и детей, и взрослых. Показывать, что можно сделать из отходов, как дать им вторую жизнь», — сказал Денис Кузнецов. 

Центр станет настоящей творческой лабораторией. Основной акцент — на интерактив и превращение «скучного» мусора в материал для творчества. Желающие смогут своими руками создавать полезные предметы из пластика. 

«Планируем действительно открыть "Экоцентр", в котором будем обучать как маленьких детишек, детей постарше, так и взрослых. Там планируем проводить какие-то обучающие курсы, какие-то мастер-классы, создавать поделки», — поделился гость студии.

Смотрите также

Новый экоцентр хотят открыть в Псковской области в этом году

0
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026