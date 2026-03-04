Что ждёт гостей нового псковского «Экоцентра», рассказал Денис Кузнецов

Анонсирован новый просветительский проект ООО «Экогрупп» — создание «Экоцентра». Планируется, что он станет уникальной площадкой, где слово «мусор» будет под запретом. Его девиз — «Отходы — это ресурсы». Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Идея возникла с первого дня нашей работы в регионе. Это не "для галочки" — есть внутреннее желание передавать людям знания. Мы планируем открыть "Экоцентр", где будем обучать и детей, и взрослых. Показывать, что можно сделать из отходов, как дать им вторую жизнь», — сказал Денис Кузнецов.

Центр станет настоящей творческой лабораторией. Основной акцент — на интерактив и превращение «скучного» мусора в материал для творчества. Желающие смогут своими руками создавать полезные предметы из пластика.