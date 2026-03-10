 
ЖКХ

Госдума рассмотрит проекты об усилении контроля за тарифообразованием

0

Госдума в среду рассмотрит законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе завтрашнего заседания будут рассмотрены законопроекты, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием», - написал Володин в своем канале на платформе Max.

Он отметил, что поступает большое количество обращений по вопросам, связанным с завышенными платежами за коммунальные услуги.

По его словам, всё это говорит о необходимости принятия системных решений, чтобы навести порядок в данной сфере и защитить права граждан.

Володин сообщил, что в среду будет рассмотрен законопроект о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы.

Также, по словам председателя Госдумы, будет рассмотрено повышение ответственности должностных лиц за неоднократное невыполнение предписаний ФАС. Законопроектом вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет, пишет РИА Новости

«Предлагаемые нормы позволят защитить ваши права и навести порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги», - заключил он. 

