Дорогая моя коммуналка

Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера начинала писать текст про непомерно высокие цены на услуги ЖКХ, находясь в праведном гневе и пролетарской ярости. Но, чем глубже закапывалась в информацию, тем сильнее убеждалась в интересной вещи: дороговизна коммуналки – один из способов сохранить уровень цен на нее на относительно приемлемом уровне. Своим видением ситуации наш автор делится в своей свежей колонке.

Стала разбираться, чего это в энергетической державе такая коммуналка дорогая, и пришла к поразительным выводам. Радоваться нынешнему уровню цен не предлагаю, но можно увидеть их под неожиданным углом. Смотрите сами, а потом можете со мной согласиться или нет.

В эти зимние дни интернет заполняется стонами людей на тему влетающих в копеечку квитанций. Тем более, зима выдалась суровая, и цена на отопление – традиционно самая весомая графа – подросла еще сильнее обычного, так как теплоноситель греют интенсивнее, чтобы он при поступлении в квартиры сохранял нормативную температуру не ниже 60 градусов. В Псковской области, хвала небесам, нет пока таких историй, как в Подмосковье, где мужчина получил квитанцию на 100 с лишним тысяч, или в Петербурге, где женщина поделилась платежкой в 50 тысяч рублей.

Но для наших семей и плата только за отопление в 5600 рублей за квартирку в 58 квадратов – уже ноша на грани подъемности.

Населению становится вся тяжелее, но и коммунальщики, на головы которых падает весь гнев, находятся в тревожном состоянии выживания. Недавно мы на этом дуализме подробно останавливались.

Тарифы на услуги ЖКХ с большой – в огромной! – степени складываются из стоимости энергоресурсов, то есть газа и электричества, генерируемого на том же газе. Все это происходит в энергетической державе, богатой природными ресурсами настолько, что доходы от их продажи являются фундаментом формирования бюджета страны. Правда, и в жирные времена это слабо сказывалось на тарифной политике – платите, и все. А теперь и подавно.

Существует мнение, что у населения на руках скопилась неприличной величины денежная масса. На этой неделе Центробанк поделился данными за прошлый год: 17,1 трлн рублей плюс 92,2 млрд долларов. Это только нал. Да еще на вкладах, которые в последние годы ликвиднее любых акций «Газпрома», лежит 67 трлн рублей. Только за счет рублевых накоплений какую-нибудь Псковскую область с ее годовыми расходами в 70 млрд рублей можно кормить 1200 лет. Я не шучу, возьмите калькулятор да сами пересчитайте.

Этот денежный навес над экономикой надо снимать. Иначе он грозит обрушить все здание. Сейчас деньги лежат, преимущественно, на банковских счетах, то есть на экономику не влияют, а только генерируют новые деньги. Но это должно закончиться. Банк России уже начал снижать ключевую ставку, а то производители стали задыхаться без доступа к дешевым кредитам. Низкая ключевая ставка превращается в низкую ставку по займам – и по вкладам. Значит, начнется переток финансов, какая-то часть с депозитов отправится на фондовый рынок, будет пущена на покупку акций и облигаций. Еще больше вольется снова в экономику, где просто нет столько товаров, чтобы обеспечить кратно возросший потребительский спрос. Привет, гиперинфляция, давно не виделись!

Не будем сейчас доискиваться причин, как мы дошли до жизни такой, дело это неблагодарное. Остановимся в текущей точке. Ситуация такова, что объем свободных денег, находящихся в распоряжении населения, надо сокращать. Желательно не шоковыми методами, как в аналогичной ситуации поступили в 1991 году. Говорят, что павловская денежная реформа стала финальным гвоздем в крышку гроба СССР. Повторения желательно избежать.

Граждан необходимо превентивно обезжирить, чтобы они, выходя из дома за хлебом, не прихватывали с собой чемодан денег, как в какой-нибудь африканской стране.

Отсюда у нас не только конские цены на услуги ЖКХ, но и вся история с обновлением системы налогообложения, которая снежным комом катится по кошелькам граждан. С нового года увеличился НДС, а многих предпринимателей принудительно перевели на него с патентной системы. Конский ценник на огурцы – отголосок этого же процесса. Ни копейки с новой цены не получат ни вырастивший огурец аграрий, ни доставивший его перевозчик, ни продавший его магазин – все только компенсируют свои возросшие затраты.

Новый НДС заложили в тарифы на услуги ЖКХ, увеличив их с января на 1,7%, чтобы компенсировать поставщикам возросшую налоговую нагрузку. При этом происходящее объявлено «технической корректировкой», мол, тарифы не трогали. Иезуитство, раздражающее людей, которым все равно, как называется повышение платы. Кто-то такую компенсацию установил себе сам, например, городские бани в Пскове взяли да и подняли базовый тариф на 25 рублей в обход утверждения местной Думой, аргументировав как раз увеличением налогов.

Бремя в бесконечном числе аналогичных случаев несет конечный плательщик. А государство, перекачивая деньги из карманов в бюджет, решает сразу две задачи: уменьшает слой накопленного жирка и пополняет казну.

Другое дело, что мы в очередной раз наблюдаем стандартную историю про общий чан с голубцами, из которого на тарелку к одним отправляется мясо, а другие довольствуются голой капустой.

Потому что это две совершенно разных России – та, что держит деньги на вкладах, и та, что жалуется в интернете на цифры в квитанциях. И у вкладчиков-то средняя величина накоплений составляет чуть больше 100 тысяч. Так, на семечки, получить свои три копейки.

Очень у многих нет и того. Вернемся из макроэкономических эмпиреев в реальную жизнь. В прошлом году средняя зарплата по стране (со всеми северными и надбавками за службу в опасных условиях) составила чуть больше 98 тысяч рублей. Жители Псковской области в этот момент поперхнулись. У нас за прошлый год подавляющее число зарплат укладывалось в диапазон от 34 до 71 тысячи рублей, это совершенно официальные данные. Меньше 45 тысяч получали 44,5% работающих, то есть без малого половина. В этом «меньше» и минималка тоже, число сидящих на МРОТе не называется, но мы-то знаем, как живет обычный человек в обычном псковском поселке.

Получается, снимая жирную пенку, государство решает важную задачу. Коммуналка тут только для примера, но продолжим на ней. При высокой (но еще подъемной) стоимости население вынуждено расчехлять запасы, которые потом не вольются в экономику и не разгонят инфляцию. Пусть уж отопление стоит сегодня пятак, лишь бы завра не пришла квитанция на полтинник. Но, как обычно бывает, в кризис страдают самые бедные, вроде нас в Псковской области. Нет над нами никакого денежного навеса, стоим беззащитные перед всеми историческими ветрами. Порой мне кажется, что вся конструкция держится только на нашей способности извернуться при любых сложностях.

Юлия Магера