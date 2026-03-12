Более 90% псковичей оплачивают счета за ЖКХ безналичным способом – Сбер

За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в Сбере. Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в топ регионов по безналичной оплате вошли Калининградская (93,1%), Архангельская (90,8%) и Псковская области (90,2%). В Санкт-Петербурге преимущества безналичной оплаты за минувшие полгода успели оценить 87% жителей.

Оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь можно в разделе «Дом». Достаточно добавить адрес недвижимости, а сервис будет автоматически находить коммунальные платежи без дополнительных усилий со стороны пользователя.

«В разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн можно сразу увидеть задолженности, передать показания счетчиков и оплатить счета без поиска квитанций. Автоматизация бытовых сценариев и бумажной волокиты — это пример реальной пользы цифровых технологий», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Также в СберБанк Онлайн можно подключить сервис «Автоплатёж». С ним ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.