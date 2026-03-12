 
ЖКХ

Более 90% псковичей оплачивают счета за ЖКХ безналичным способом – Сбер

0

За последние полгода жители Северо-Западного федерального округа совершили более 75,3 млн платежей за жилищно-коммунальные услуги в Сбере. Более 87,4% своих регулярных платежей они предпочли оплатить безналичным способом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, в топ регионов по безналичной оплате вошли Калининградская (93,1%), Архангельская (90,8%) и Псковская области (90,2%). В Санкт-Петербурге преимущества безналичной оплаты за минувшие полгода успели оценить 87% жителей. 

 

Оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь можно в разделе «Дом». Достаточно добавить адрес недвижимости, а сервис будет автоматически находить коммунальные платежи без дополнительных усилий со стороны пользователя.

«В разделе «Дом» приложения СберБанк Онлайн можно сразу увидеть задолженности, передать показания счетчиков и оплатить счета без поиска квитанций. Автоматизация бытовых сценариев и бумажной волокиты — это пример реальной пользы цифровых технологий», - сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов. 

Также в СберБанк Онлайн можно подключить сервис «Автоплатёж». С ним ежемесячно банк при получении счёта от управляющей компании направляет пользователю уведомление с суммой платежа, а пользователь в любое время может отменить платеж — достаточно отправить код отмены в ответ на полученное сообщение. Если же клиент согласен, списание происходит на следующий день.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026