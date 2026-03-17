Лучших работников сферы ЖКХ чествовали в правительстве Псковской области

Торжественная церемония вручения ведомственных и региональных наград по случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялась в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Игорь Шатурный поздравил специалистов, которые заботятся о комфорте жителей региона.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства трудится более 12 тысяч человек, в вашей зоне ответственности находится 5,6 тысячи объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры, вы обеспечиваете работу более 400 котельных, эксплуатируете тысячи километров тепловых сетей, 3,5 тысячи километров водопроводных и канализационных труб. Вы первыми приходите на помощь при аварии днем и ночью, поддерживаете исправность инженерных систем, следите за чистотой подъездов. Это большой и крайне важный труд. Со своей стороны правительство области при большой поддержке Псковского областного Собрания депутатов оказывает системную поддержку отрасли, участвует во всех федеральных программах в части модернизации инфраструктуры», — выступил Игорь Шатурный.

Вице-губернатор подчеркнул, что на развитие сферы ЖКХ с 2019 года было привлечено порядка 20 миллиардов рублей.

«В этом году будет вестись работа на 11 объектах, по большинству из них — в рамках президентского национального проекта "Инфраструктура для жизни“. Новые объекты и современное оборудование не будут работать без вашего участия. Именно ваши знания, навыки, ответственность и готовность прийти на помощь в любую минуту делают эту систему живой и эффективной. Мы искренне ценим ваш труд, преданность делу, выдержку и неравнодушие. Уверен, что благодаря вам в сфере ЖКХ будет появляться все больше людей, по-настоящему увлеченных своей работой и готовых двигать отрасль вперед», — заключил заместитель губернатора.

В рамках торжественной церемонии за добросовестную работу, трудовые успехи и большой вклад в развитие строительной отрасли Игорь Шатурный вручил почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области также отмечен ряд специалистов муниципальных предприятий области.

Кроме того, за значительный вклад в организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом Псковской области звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» удостоены начальник отдела благоустройства муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированный заказчик» Ирина Ершова и главный инженер муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев.