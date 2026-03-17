Лучших работников сферы ЖКХ чествовали в правительстве Псковской области

Торжественная церемония вручения ведомственных и региональных наград по случаю Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства состоялась в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Игорь Шатурный поздравил специалистов, которые заботятся о комфорте жителей региона.
Вице-губернатор подчеркнул, что на развитие сферы ЖКХ с 2019 года было привлечено порядка 20 миллиардов рублей.
В рамках торжественной церемонии за добросовестную работу, трудовые успехи и большой вклад в развитие строительной отрасли Игорь Шатурный вручил почетные грамоты и благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона почетными грамотами губернатора и благодарственными письмами правительства области также отмечен ряд специалистов муниципальных предприятий области.
Кроме того, за значительный вклад в организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом Псковской области звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» удостоены начальник отдела благоустройства муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированный заказчик» Ирина Ершова и главный инженер муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев.