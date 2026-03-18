Газопровод построили в псковской деревне Кузнецово

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети в рамках догазификации деревни Кузнецово Псковского муниципального округа. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети общей протяженностью 6 км позволят газифицировать 20 домовладений деревни. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 12 заявок, по всем заключены договоры.

«Мы реализовали первый этап догазификации деревни Кузнецово. В рамках второго этапа предусмотрено строительство распределительных газопроводов протяженностью 4,5 км для обеспечения технической возможности подключения еще 52 домовладений», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
