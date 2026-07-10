В Псковском округе с начала года выполнили 305 пусков газа

В Псковском муниципальном округе за первое полугодие 2026 года выполнено 305 пусков газа в домовладения жителей. Об этом сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

По итогам первого квартала, согласно данным «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков», на территории муниципалитета газ был подключен в 153 домовладениях. Во втором квартале специалисты выполнили 49 пусков в апреле, 54 — в мае и еще 49 — в июне. Таким образом, с начала года голубым топливом обеспечили владельцев 305 домов.

Кроме того, во втором квартале возможность бесплатно подвести газ до границ земельных участков по президентской программе догазификации получили жители деревень Солоново, Чужбино, Паклино и Коренцы. В первом квартале в программу были включены деревни Котово и Стремутка.

По словам Натальи Федоровой, с начала 2026 года льготами при подключении домовладений к газу воспользовались 65 жителей муниципалитета.

Наталья Федорова напомнила, что подать заявку на участие в программе догазификации можно через сайт Единого оператора газификации России, портал «Госуслуги», сайт «Газпром газораспределение Псков», а также при личном обращении в Единый клиентский центр газовых компаний или отделение МФЦ. Для оформления заявки потребуются документы, подтверждающие право собственности на дом и земельный участок, ситуационный план участка, а также копии паспорта и СНИЛС собственника.