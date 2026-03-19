Дмитрий Быстров: Количество убыточных предприятий в сфере ЖКХ растет 

Количество убыточных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Псковской области растёт, заявил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Островского округа Дмитрий Быстров на стратегической сессии по вопросам ЖКХ 19 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Во всех муниципалитетах сфера ЖКХ всегда была сложной. Это не только моя позиция, другие главы округов будут выступать. Есть сложности, есть систематические сложности, которые требуют определенных решений, но мы вынуждены констатировать, что, допустим, количество убыточных предприятий - увеличивается. Размер долгов за потребленные коммунальные ресурсы также растет. Я сейчас говорю про наши муниципальные предприятия, которые потребляют и газ, и электричество. Вот, соответственно, кредиторская задолженность растет, дебиторская - не сокращается», - сказал Дмитрий Быстров.

Такие важные вещи нельзя не замечать, поскольку от этого зависит обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами, подчеркнул глава округа.

«Если предприятие работает с убытками, оно не может в полной мере выполнять те функции, для которых было создано. Надо решать данные вопросы для того, чтобы предприятия могли вздохнуть спокойно и работать в полной мере для того, для чего они и были созданы», - заключил Дмитрий Быстров.

Напомним, в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области.

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

