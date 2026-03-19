Более двух млрд рублей составляет кредиторская задолженность по ЖКХ в Псковской области 

2.4 млрд рублей составляет кредиторская задолженность Псковской области в сфере ЖКХ на 1 марта, сказала врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ксения Григорьева на стратегической сессии по вопросам ЖКХ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь, к сожалению, идёт рост», - сказала Ксения Григорьева.

Врио министра отметила, что по итогам сессии будет разработана региональная программа. «Она будет включать в себя мероприятия, которые мы будем совместно реализовывать в органах местного самоуправления для выхода на устойчивые финансовые, экономические показатели наших предприятий», - пояснила она. 

Сфера ЖКХ актуальна в первую очередь, потому что она очень близка нашему населению, уверена Ксения Григорьева. 

«Постоянно мы сталкиваемся с оказанием услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, поэтому, безусловно, это актуальная проблема, актуальный вопрос, в том числе для наших ресурсоснабжающих организаций», - заключила врио министра.  

Напомним, в стадии банкротства находятся 19 муниципальных предприятий из 35 ресурсоснабжающих организаций Псковской области.

Пресс-портреты

Григорьева Ксения Эдуардовна

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

