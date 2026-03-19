Стратегическая сессия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства стартовала в правительстве Псковской области 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сессию открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наша задача — поддерживать стабильную работу системы ЖКХ. Мы эту тему с вами неоднократно обсуждали уже на различных площадках, в различных форматах. В результате договорились, что общими усилиями, шаг за шагом будем выстраивать более устойчивую, понятную и управляемую систему жилищно-коммунального хозяйства. Работа уже начата. Мы определили основные проблемные вопросы, прежде всего — это огромное долги, которые за эти десятилетия сформировались у коммунальных предприятий. Мы сформировали базовые шаги, которые вошли в основу нашей региональной программы, и теперь важно сопоставить позиции всех участников сессии», - сказал Михаил Ведерников.