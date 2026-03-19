Дмитрий Быстров назвал зарплату коммунальщиков в Островском округе

Средняя зарплата работников предприятий ЖКХ в Островском округе составляет 38 тысяч 100 рублей, сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Островского округа Дмитрий Быстров на стратегической сессии по вопросам ЖКХ 19 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава округа предположил, что с такими зарплатами количество рабочих не увеличится.
«Надо работать по линии заработных плат», - заключил Дмитрий Быстров.
