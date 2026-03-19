 
ЖКХ

Дмитрий Быстров назвал зарплату коммунальщиков в Островском округе

Средняя зарплата работников предприятий ЖКХ в Островском округе составляет 38 тысяч 100 рублей, сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Островского округа Дмитрий Быстров на стратегической сессии по вопросам ЖКХ 19 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Причём у нас отклонение от штатной численности - 90 человек. То есть имеются люди, которые работают на 1,5 ставки. Средний возраст сотрудников - 63 года», -  сказал Дмитрий Быстров.

Глава округа предположил, что с такими зарплатами количество рабочих не увеличится.

«Надо работать по линии заработных плат», - заключил Дмитрий Быстров.

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

