Капремонт системы электроснабжения начали в трех многоквартирных домах в Псковской области

Капитальный ремонт системы электроснабжения начался в трех многоквартирных домах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Специалисты проводят замену устаревших электроприборов и изношенных электрических сетей. Это позволит избежать перебоев в подаче электроэнергии и снизить риск возникновения пожароопасных ситуаций. Работы включают замену электропроводки, в том числе в подвальных и чердачных помещениях, а также межэтажных щитков и вводно-распределительных устройств.

Монтаж общей системы заземления также входит в перечень выполненных работ. Замена кабелей и установка энергосберегающих ламп помогут сократить потери напряжения в сети и уменьшить потребление электроэнергии как в местах общего пользования, так и в квартирах.

В 2026 году запланировали замену систем электроснабжения еще в 22 МКД.