 
ЖКХ

Капремонт системы электроснабжения начали в трех многоквартирных домах в Псковской области

0

Капитальный ремонт системы электроснабжения начался в трех многоквартирных домах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Специалисты проводят замену устаревших электроприборов и изношенных электрических сетей. Это позволит избежать перебоев в подаче электроэнергии и снизить риск возникновения пожароопасных ситуаций. Работы включают замену электропроводки, в том числе в подвальных и чердачных помещениях, а также межэтажных щитков и вводно-распределительных устройств. 

Монтаж общей системы заземления также входит в перечень выполненных работ. Замена кабелей и установка энергосберегающих ламп помогут сократить потери напряжения в сети и уменьшить потребление электроэнергии как в местах общего пользования, так и в квартирах.

В 2026 году запланировали замену систем электроснабжения еще в 22 МКД.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026