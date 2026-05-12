Офис «Экогрупп» в Пскове переехал на новое место

Офис обслуживания оператора по обращению с ТКО «Экогрупп» в Пскове переехал на новое место с 12 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Обслуживание производится по новому адресу: Красноармейская набережная, 22 (остановка общественного транспорта «Дамба», «Дом офицеров»).

График работы офиса: понедельник — пятница: 8.00-19.00 (обед 13:00-14:00), суббота — воскресенье: 9.00-17.00 (обед 13:00-14:00).

Напомним, в Великих Луках офис обслуживания «Экогрупп» также переехал, новый адрес: улица Карла Либкнехта, дом 24.