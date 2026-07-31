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Глава ПТС объяснил, почему котельная – это симфонический оркестр, работающий 24 часа в сутки

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О сложной работе теплоснабжения, скрытой от глаз горожан за заборами и стенами котельных, рассказал руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Руководитель сравнил котельную с музыкальным коллективом, где каждому участнику отведена конкретная роль.

«Вот симфонический оркестр. Там много всяких разных инструментов, и от того, как они вместе исполняют свои партии, и звучит общая красивая музыка. Так и в котельной: операторы, руководящие процессом, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, электрики, отвечающие за электроприводы, двигатели и насосы, специалисты по контрольно-измерительным приборам и автоматике, специалисты газового хозяйства, производственная лаборатория», – провел аналогию Игорь Максимов. 

Особое внимание руководитель уделил работе лаборантов. Он подчеркнул, что на предприятии действует круглосуточная лаборатория, где каждый час берут пробы подпиточной воды и оценивают ее качество.

«Тот же котел можно, как это говорят, запороть за месяц. Просто подпитывать сырой водой с большим содержанием железа и примесей. Что мы сейчас видим с горячей водой, то же самое и в котлах происходит. Если с горячей водой в кранах жильцы могут потерпеть неделю-другую до окончания ремонта, то выход из строя котла – это значит, что трубы забились. Поэтому на страже у есть такие стражники, которые смотрят и вовремя предупреждают», – объяснил руководитель.

Для защиты оборудования практически на каждой котельной работает система химводоподготовки: воду обезжелезивают и убирают примеси, чтобы в системе циркулировала чистая вода без риска образования накипи.

«И наш «симфонический оркестр» играет 24 часа в сутки», – резюмировал Игорь Максимов.
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Максимов Игорь Иванович

Максимов Игорь Иванович

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

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