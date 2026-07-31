«Папочку в пять не закроешь» – Игорь Максимов о трудовых буднях ПТС

Руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, чем живет тепловое хозяйство летом.

Игорь Максимов сравнил летнюю подготовку к отопительному сезону с подготовкой хозяйки к Пасхе – время, когда нужно навести идеальный порядок. Хозяйство у предприятия внушительное: 760 километров теплотрасс, 2500 многоквартирных домов, 29 котельных и 96 центральных тепловых пунктов. Штат – почти 900 человек.

«Заканчивается отопительный сезон, и вся эта мощь, которая работает зимой, должна немного передохнуть, а люди с особым усердием должны проверить, помыть, убрать и заменить», – пояснил руководитель.

Чтобы успеть выполнить весь объем работ за короткое лето, производственный персонал перешел на усиленный режим. По словам Игоря Максимова, рабочий день основных специалистов длится по 10-12 часов, часто приходится выходить по субботам. «В нормальном ритме, когда в 8 пришел и в 5 часов папочку закрыл – такого нет», – подчеркнул он.

Говоря о сложностях текущего сезона, коснулись и темы ремонтов на глубине. По словам Игоря Максимова, многие сети заложены еще в 50–70-х годах, и схемы некоторых из них не сохранились – трассы ищут «по наитию и приборам». Но самые большие открытия преподносят теплотрассы, проложенные в 90-е годы.

«Это же был бизнес без правил. Сейчас вскрываем – мама моя, из чего только было можно! А теперь вот мы мучаемся, потому что все, край», – рассказал гость студии.

Впрочем, эти трудности не критичны, по его словам. На предприятии внедрили собственную геоинформационную систему, где на электронной карте отмечены все сети, диаметры, запорная арматура и накопленная статистика аварий за 5-7 лет. Это позволит заранее планировать ремонты и готовить «кандидатов к замене» на следующий год.

«Психологически к этим рискам мы готовы были заранее, организационно были готовы заранее, понимали, что может произойти все, что угодно», – резюмировал Игорь Максимов.