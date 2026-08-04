По факту нарушений при водоснабжении в дновской деревне Гаврово возбудили уголовное дело 

Служащий сельскохозяйственного производственного кооператива в Дновском муниципальном округе стал фигурантом уголовного дела за уклонение от исполнения решения суда по совершению определенных действий, связанных с использованием источников водоснабжения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, в отношении служащего приставы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ («Злостное неисполнение служащим коммерческой или иной организации вступившего в законную силу решения суда»).

Проблема касалась водоснабжения жителей деревни Гаврово Дновского муниципального округа. Кооператив долгое время осуществлял свою деятельность с грубыми нарушениями: у него отсутствовала лицензия на добычу подземных вод, не были организованы зоны санитарной охраны скважин, отсутствовали проекты таких зон, не были установлены тарифы и не велся контроль качества питьевой воды.

Прокурор района обратился в суд с иском в защиту жителей деревни. Суд удовлетворил иск и обязал кооператив в течение шести месяцев после вступления решения в силу получить лицензию, организовать санитарные зоны, разработать проекты, установить тарифы и наладить контроль качества воды.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Псковского района. Несмотря на возбуждение исполнительного производства, официальное предупреждение об уголовной ответственности и привлечении руководства к административной ответственности со штрафом в размере 80 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и пользование недрами без лицензии, исполнить решение суда это не заставило.

Для создания видимости деятельности после вмешательства надзорного органа руководство кооператива заключило договор с уполномоченной организацией на подготовку материалов для разработки проекта и получения лицензии. Однако в нарушение условий договора руководство кооператива умышленно не оплатило аванс и не предоставило необходимые документы на земельный участок, сорвав тем самым выполнение работ.

Установив злостный характер бездействия, сотрудником отделения судебных приставов Псковского района в отношении служащего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 315 УК РФ за неисполнение и воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения суда. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия.