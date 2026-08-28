Проблему со скачками напряжения устранили в доме на проспекте Ленина в Великих Луках

Проблему со скачками напряжения в доме №36/31 по проспекту Ленина в Великих Луках устранили, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в Мах.
Фото: Александр Козловский / Мах
«Ранее в соцсетях ко мне обратилась жительница дома № 36/31 по проспекту Ленина в Великих Луках. Проблема касалась постоянных скачков напряжения во всём доме, а у жильцов из-за этого выходила из строя бытовая техника», - рассказал Александр Козловский.
Вопрос проработали совместно с городскими службами. Специалисты выезжали на место, проверили ситуацию и провели необходимые работы.
«Сейчас проблема устранена. Связались с жителями дома — перебоев и скачков напряжения больше не наблюдается. Такие вопросы тоже входят в ежедневную работу в рамках реализации Народной программы "Единой России"», - заключил депутат.