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Проблему со скачками напряжения устранили в доме на проспекте Ленина в Великих Луках

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Проблему со скачками напряжения в доме №36/31 по проспекту Ленина в Великих Луках устранили, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в Мах. 

Фото: Александр Козловский / Мах

«Ранее в соцсетях ко мне обратилась жительница дома № 36/31 по проспекту Ленина в Великих Луках. Проблема касалась постоянных скачков напряжения во всём доме, а у жильцов из-за этого выходила из строя бытовая техника», - рассказал Александр Козловский.

Вопрос проработали совместно с городскими службами. Специалисты выезжали на место, проверили ситуацию и провели необходимые работы.

«Сейчас проблема устранена. Связались с жителями дома — перебоев и скачков напряжения больше не наблюдается. Такие вопросы тоже входят в ежедневную работу в рамках реализации Народной программы "Единой России"», - заключил депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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