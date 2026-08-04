Акцент на подготовку к отопительному сезону: «Горводоканал» Пскова подвел предварительные итоги работы в летние месяцы

Готовность производственных служб муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» к отопительному сезону обсудили на соответствующем совещании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фотографии: «Горводоканал»

Начальники производственных подразделений отчитались о степени готовности к осенне-зимнему периоду: подготовка идет в штатном режиме. Проведена диагностика и необходимое техническое обслуживание котельного и насосного оборудования, систем теплоизоляции.

Инфраструктура предприятия напрямую влияет на теплоснабжение города, а провести тщательный осмотр сетей на предмет скрытых дефектов (обойти трассы, проверить колодцы, запорную арматуру, насосное оборудование) и устранить их гораздо проще при благоприятных погодных условиях. Кроме того, котельным и тепловым пунктам нужна вода определенного качества. Поэтому летом промывают и дезинфицируют резервуары чистой воды на водозаборных узлах, обслуживают фильтры, отстойники и другое технологическое оборудование на станциях водоподготовки. Если этого не сделать вовремя, в сезон пиковых нагрузок качество воды может упасть, а это повлияет на работу котлов и безопасность теплоснабжения.

Ранняя проверка и модернизация собственных котельных и отопительных узлов, ремонт и замена участков теплотрасс предприятия минимизирует вероятность серьезных сбоев и способствует стабильному водоснабжению города в осенне-зимний период, пояснили в «Горводоканале».