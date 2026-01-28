Единая квитанция за три ЖКУ начнет поступать жителям Псковской области

С января 2026 года услуга «Обращение с ТКО» включена в объединенный платежный документ, направляемый акционерным обществом «Псковэнергосбыт», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В объединенной квитанции будут отражены три жилищно-коммунальные услуги:

Электроснабжение Обращение с ТКО Взнос на капитальный ремонт

В одной квитанции будет два QR-кода на оплату: единый счет за услуги электроснабжения и обращения с ТКО и оплата взноса на капремонт.

Также изменятся номер лицевого счета и реквизиты для оплаты услуги.

Оплатить новую квитанцию можно в едином личном кабинете «Псковэнергосбыта», где можно передать показания, оплатить каждую из коммунальных услуг отдельно и без комиссии, в мобильных приложениях и отделениях банков, а также в почтовых отделениях.

По возникшим вопросам можно связаться по телефону: +7 (8112) 20-14-31, 20-14-32 или по электронной почте: ecogrupp@tko60.ru

Также можно обратиться лично в офисы обслуживания по адресам: город Псков, улица Металлистов, дом 18 (3 этаж), город Великие Луки, Речной проезд, дом 4А.