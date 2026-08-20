Уровень оплаты природного газа населением Псковской области вырос на 4%

Активная профилактическая и уведомительная работа, проводимая сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз Псков» с потребителями газа, направлена на максимальное сокращение задолженности и 100% сбор платежей за газ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, уровень оплаты природного газа населением Псковской области за 7 месяцев 2026 вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

В отношении всех должников специалисты компании проводят уведомительную работу, в рамках которой сотрудники звонят должнику, выезжают в адреса абонентов-должников для проведения разъяснительной работы, информируют о способах оплаты, предлагают погасить задолженность в добровольном порядке, направляют уведомления о возможности предстоящего отключения от газоснабжения.

Так, с начала года специалисты компании направили должникам более 36 тысяч уведомлений о задолженности за природный газ на общую сумму более 65 млн рублей. После получения уведомлений 55% абонентов полностью погасили задолженность, избежав приостановления поставки газа.

Также специалисты выезжают к абонентам для проведения разъяснительной работы по формированию задолженности и предоставления возможности погасить ее на месте. 76 из них воспользовались возможностью и сразу оплатили все начисления на общую сумму около 800 тысяч рублей. Остальным абонентам следует в ближайшее время погасить задолженность, чтобы не допустить отключения газа.

Самый действенный способ не допустить проблем с газоснабжением, избежать образования новых долгов и сэкономить собственные средства: оплачивать потребленный газ до 15 числа каждого месяца и передавать показания приборов учета до 25 числа месяца, отметили в компании.