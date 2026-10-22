На магистральной сети теплоснабжения на Запсковье обнаружена серьёзная утечка

Сотрудники «Псковских тепловых сетей» обнаружили серьезную утечку на магистральной сети теплоснабжения на улице Труда в Пскове. Рядом — всего в нескольких сотнях метров — находится котельная, которая отапливает целый микрорайон. Если бы эта утечка дала о себе знать в разгар отопительного сезона, последствия могли быть по-настоящему тяжелыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Фотографии: ПТС
Сейчас ситуация находится на контроле у предприятия. Отмечается, что по логике вещей, при ремонте магистральной трассы без тепла должен был остаться весь микрорайон от улицы Труда до стройрынка на улице Алмазной. Но реальность оказалась куда мягче: под отключение попали всего десять объектов.
Сама утечка оказалась с подвохом. Трассе всего 20 лет — по меркам тепловых сетей это совсем немного, особенно с учетом современной теплоизоляции. Первые шурфы только добавили загадок: изоляция на месте, сварные швы в порядке — все выглядело почти идеально. Только к вечеру вторника картина сложилась целиком.
Оказалось, что на стыке дорожного полотна и зеленой зоны разрушилась плита перекрытия (нарушился гидроизоляционный слой и частично повредился трубопровод). Дальше свое дело сделала агрессивная среда: влага и перепады температур запустили коррозию, и труба не выдержала. Повреждены оказались сразу две трубы — и прямая, и обратная. Поэтому вместо одного рабочего дня пришлось закладывать больше времени: нужно было заменить оба участка.
Сейчас впереди — этап благоустройства. Специалисты планируют не просто закрыть траншею, а вернуть улицу в порядок — в том числе успеть с асфальтированием, чтобы не создавать лишних неудобств автомобилистам.