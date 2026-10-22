На магистральной сети теплоснабжения на Запсковье обнаружена серьёзная утечка

Сотрудники «Псковских тепловых сетей» обнаружили серьезную утечку на магистральной сети теплоснабжения на улице Труда в Пскове. Рядом — всего в нескольких сотнях метров — находится котельная, которая отапливает целый микрорайон. Если бы эта утечка дала о себе знать в разгар отопительного сезона, последствия могли быть по-настоящему тяжелыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фотографии: ПТС

«Работы на улице Труда стали самыми масштабными и резонансными на этой неделе — о них говорили по радио, показывали по телевидению, писали местные СМИ. А наше предприятие до поры до времени не спешило с громкими постами. И на то была своя, очень простая причина: пока не было главного — понятной картины происходящего. Мы не хотели делиться полуфразами и тревожить горожан раньше времени. А повод для тревоги был серьезный. То, что проблему нашли сейчас, пока погода еще не ударила по-зимнему, — уже большая удача», — подчеркнули в ПТС.

Сейчас ситуация находится на контроле у предприятия. Отмечается, что по логике вещей, при ремонте магистральной трассы без тепла должен был остаться весь микрорайон от улицы Труда до стройрынка на улице Алмазной. Но реальность оказалась куда мягче: под отключение попали всего десять объектов.

«Как так вышло? Благодаря оперативному переключению на сети другой котельной. Звучит как пара строк в отчете, а на деле — это десятки точных действий, быстрые расчеты, беготня между узлами и предельная собранность. Наши специалисты буквально на ходу держали баланс системы, чтобы ни один дом не остался без тепла дольше необходимого. И у них получилось», — добавили в ПТС.

Сама утечка оказалась с подвохом. Трассе всего 20 лет — по меркам тепловых сетей это совсем немного, особенно с учетом современной теплоизоляции. Первые шурфы только добавили загадок: изоляция на месте, сварные швы в порядке — все выглядело почти идеально. Только к вечеру вторника картина сложилась целиком.

Оказалось, что на стыке дорожного полотна и зеленой зоны разрушилась плита перекрытия (нарушился гидроизоляционный слой и частично повредился трубопровод). Дальше свое дело сделала агрессивная среда: влага и перепады температур запустили коррозию, и труба не выдержала. Повреждены оказались сразу две трубы — и прямая, и обратная. Поэтому вместо одного рабочего дня пришлось закладывать больше времени: нужно было заменить оба участка.

«К вечеру среды, не без труда, но удалось уложить 16 метров нового трубопровода. Хорошо, что у нас был запас труб — это позволило не терять темп и не растягивать работы еще сильнее», — отметили в ПТС.

Сейчас впереди — этап благоустройства. Специалисты планируют не просто закрыть траншею, а вернуть улицу в порядок — в том числе успеть с асфальтированием, чтобы не создавать лишних неудобств автомобилистам.