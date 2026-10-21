«Псковские тепловые сети» за год благоустроили более 3 200 квадратных метров городских территорий

3 253 квадратных метра проезжих частей, дворовых проездов, тротуаров и зеленой зоны уложили сотрудники «Псковских тепловых сетей» за год. Такая цифра — это пространство, которое стало удобнее, чище и приятнее для жителей Пскова. Чтобы эта площадь стала по-настоящему осязаемой, предприятие сравнило ее с тем, что хорошо знакомо каждому.

Фотографии: «Псковские тепловые сети»

3 253 квадратных метра — это примерно 4,5 футбольных поля (если брать стандартные мини-поля 40×25 метров), 65 стандартных дачных участков по пять соток (целый небольшой дачный поселок), более 130 типовых квартир-студий площадью 25 квадратных метров.

Такая внушительная цифра складывается из многих факторов. Так, 289 квадратных метров проезжих частей — это примерно половина стандартного теннисного корта (его площадь около 260–280 квадратных метров) или целая улица длиной 100 метров при ширине три метра. «Это те самые метры, где теперь не трясет машину на выбоинах, где спокойно проезжает спецтехника и где пешеходы не вынуждены прижиматься к бордюру, пропуская автомобили. Ровный асфальт здесь — это не про красоту, а про безопасность и комфорт для всех», — пояснили в ПТС.

Кроме того, 479 квадратных метров дворовых проездов — это почти два теннисных корта или целый двор типовой пятиэтажки. Именно столько пространства сотрудники ПТС привели в порядок там, где каждый день ездят машины, ходят мамы с колясками, бегают дети. «Ровные дворовые проезды — это когда зимой не застревают снегоуборочные машины, а осенью не скапливаются лужи, из‑за которых приходится прыгать по бордюрам», — отметили в предприятии.

1 528 квадратных метров тротуаров — это больше шести теннисных кортов или, например, длина почти десяти автобусов, поставленных друг за другом (при длине автобуса около 12 метров). Это километры пешеходных маршрутов, по которым люди идут на работу, в школу, в магазин. «Новый тротуар — это не только ровная плитка, но и отсутствие луж, удобные спуски для колясок и велосипедов, а еще уверенность, что в темноте не попадешь ногой в выбоину», — добавили в ПТС.

957 квадратных метров зеленой зоны — это почти два футбольных поля для мини-футбола или небольшой уютный сквер, где можно присесть на скамейку, перевести дух по дороге домой и просто почувствовать, что город — это не только бетон и асфальт. Сюда входят газоны, клумбы, высадка кустарников, обустройство палисадников. Отмечается, что зеленая зона — это не просто «красиво», это микроклимат двора: летом здесь чуть прохладнее, воздух чище, а шум улицы гасится листвой.

За этими цифрами, по словам ПТС, стоит комфорт горожан: безопасность (ровные дороги и тротуары снижают риск падений и ДТП), доступность (отсутствие ям и луж делают город удобнее для маломобильных граждан, родителей с колясками и велосипедистов), экология (зеленые зоны улучшают качество воздуха и снижают эффект «городского перегрева» летом), улучшают настроение (ухоженный двор или чистый сквер делают повседневные маршруты приятнее и создают ощущение заботы о городе).