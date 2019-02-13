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Марина Гаращенко: Плохие дороги не должны быть быть причиной невыезда скорой помощи на вызов больного

Плохие дороги не должны сказываться на работе скорой помощи и не могут быть причиной невыезда на вызов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила в рамках парламентского часа Псковского областного Собрания председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос руководителя фракции ЛДПР Антона Минакова.

Депутат обозначил перед председателем комитета сразу несколько проблем. «Очередь на УЗИ в областной больнице — три месяца, в кардиологию не попасть по умолчанию. Терапевтов днем с огнем по области не найти. Осенью мне поступили обращения, от которых я был в шоке. Так, в Карамышево скорая помощь отказалась приезжать на вызов из-за плохих дорог. У нас короткое лето, и осень не за горами. В этом году мы тоже с этим столкнемся?», - спросил депутат у Марины Гаращенко.

Председатель комитета назвала такую позицию сотрудников скорой помощи недопустимой и попросила предоставить в комитет здравоохранения материалы по данной ситуации, если это еще не было сделано. «Плохие дороги не могут быть объяснением для пациента, почему к нему не приехала скорая. Никакие плохие дороги не должны мешать работе скорой помощи и неотложек», - подчеркнула она.

В то же время Марина Гаращенко не согласилась с тем, что услуги специалистов в областной больнице недоступны. «Дело может быть в неправильной маршрутизации, и с каждым случаем надо разбираться индивидуально: насколько верно пациент выстраивает маршрут от первой точки до конечной — больницы. Его надо максимально укоротить», - резюмировала председатель комитета.