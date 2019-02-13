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Губернатор: Мы будем хранить нашу историю и не позволим переписать героическое прошлое наших народов

«Мы будем хранить нашу общую историю и никому не позволим переписать героическое прошлое наших народов», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к ветеранам России, Латвии и Белоруссии на торжественном митинге 60-го Кургана Дружбы.

Глава региона подчеркнул, что Курган Дружбы без сомнений можно назвать одновременно историческим и легендарным местом. Здесь, в глухих непроходимых лесах, в 1942 году, русские, белорусские и латышские партизаны сформировали Партизанский край.

«Эта территория стала символом народного героизма, олицетворением праведной мести, человеческой гордости, самопожертвования и жесткого сопротивления — такого, какого еще никогда не видел мир. В ряды партизан вставали все, кто мог держать в руках оружие. Женщины, дети, старики — каждый человек вел свою борьбу в тылу врага, и ни разу за годы оккупации не дал противнику ни единого дня спокойствия», — отметил губернатор. Руководитель области подчеркнул, что роль партизан в войне признавали и союзники, и противники. «По итогам войны за самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, причем почти половину наград получили бойцы, которые сражались на территории Беларуси. Наши братья белорусы внесли колоссальный вклад в общую Победу, и мы — россияне, никогда этого не забудем», — заявил Михаил Ведерников.

«За прошедшие десятилетия изменились государства, наши народы пережили немыслимые трудности, но ничто не сравнится с тем страшным вызовом, который бросили нам в середине прошлого века. Спасибо вам за вашу исключительную смелость и доблесть, за беспримерное мужество, силу духа и любовь к Родине. Благодаря вашему подвигу сегодня мы все живём в мире и согласии, несмотря ни на какие временные трудности. Пусть между нашими народами всегда будет мир и согласие!», — обратился Михаил Ведерников к ветеранам.

В ходе торжественного митинга глава региона вручил представителям официальных делегаций памятные медали в честь 60-летней юбилейной встречи на Кургане Дружбы. «Верю, что они будут напоминать о людях, которые вместе собрались под тенью этих деревьев для того, чтобы почтить память героев наших народов», — заключил он.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона, первыми памятные медали из рук губернатора получили председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, председатель Республиканского общественного объединения «Белорусский совет ветеранов» Иван Гордейчик и заместитель председателя общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад Ивар Янис. В дальнейшем такие медали будут вручены и другим участникам юбилейного Кургана Дружбы.