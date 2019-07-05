Общество

Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности»

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности». Мемориальный проект был представлен в воскресенье, 7 июля, на площадке юбилейного 60-го Кургана Дружбы, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

Акция призвана помочь распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированных территориях. Она направлена на сохранение памяти о мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Цель проекта „Без срока давности“ — еще раз обратить внимание на жертвы среди мирного населения во время Великой Отечественной войны. Псковская область — территория, которая одна из первых встретила эту войну, она же стала одной из последних, откуда эта война ушла. Здесь установился более чем 3-летний оккупационный режим, следствием которого стали смерти, убийства и массовые казни», — сообщил директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. По его словам, за годы войны по данным специальной комиссии, которая работала сразу после окончания военных действий, немецко-фашистскими захватчиками сожжено более 5 тыс деревень.

«Мы можем говорить о геноциде советского народа в этот период. В государственном архиве Псковской области хранятся документы, акты расследования специальной комиссии, и мы надеемся, что анализ этих данных поможет поисковому движению определить места казней и захоронений мирного населения. В целом такая совместная работа с ПсковГУ и поисковыми отрядами позволит когда-нибудь поставить точку, увековечить имена всех погибших в Великой Отечественной войне», — подчеркнул он.

Проект «Без срока давности» появился в ответ на многочисленные обращения граждан с просьбой увековечить память мирного населения. Организаторы ставят задачу бороться с попытками фальсификации истории, именно поэтому в состав активистов проекта вошли историки, долгие годы занимавшиеся исследовательской работой по теме Великой Отечественной войны и представители поисковых отрядов.