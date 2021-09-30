Депутат Александр Козловский поздравил свою первую учительницу

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил учителей Псковской области с профессиональным праздником. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Парламентарий поблагодарил учителей за тепло, доброту и терпение, за мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу.
«Отдельные слова признательности сегодня выражаю своей первой учительнице Наталье Ивановне Цацко. Вместе с ней я делал первые шаги на пути к знаниям, учился ставить цели и достигать их. Этот бесценный опыт я взял во взрослую жизнь. Уважаемые учителя, желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к вершинам знаний!» - поздравил Александр Козловский.