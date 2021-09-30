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Депутат Александр Козловский поздравил свою первую учительницу

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравил учителей Псковской области с профессиональным праздником. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском учителя формируют интеллектуальный потенциал России, воспитывают патриотов страны. Благодаря их энтузиазму, ответственности перед обществом сохраняются и приумножаются лучшие традиции отечественной школы, развиваются и внедряются инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс. Педагоги воспитывают в учениках любовь к знаниям и научно-исследовательскому творчеству», - отметил Александр Козловский.

Парламентарий поблагодарил учителей за тепло, доброту и терпение, за мудрость и знания, за высочайший профессионализм и самоотдачу.

«Отдельные слова признательности сегодня выражаю своей первой учительнице Наталье Ивановне Цацко. Вместе с ней я делал первые шаги на пути к знаниям, учился ставить цели и достигать их. Этот бесценный опыт я взял во взрослую жизнь. Уважаемые учителя, желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к вершинам знаний!» - поздравил Александр Козловский.