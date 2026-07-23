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Как будет проходить фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы», расскажут в пресс-центре ПЛН

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Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 23 июля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. На этот раз поговорим о фестивале-реконструкции «Псковские каникулы», который будет проходить в городе с 30 июля по 2 августа.

Зачем Пскову еще один фестиваль? В чем отличие «Псковских каникул» от других фестивалей, которые традиционно проходят в городе? В чем главная идея фестиваля? Почему именно тематика 60-70-ых годов прошлого века выбрана главной для проведения реконструкции в рамках фестиваля? Какие три конкурса проведут в рамках фестиваля?

Об этом и многом другом расскажут генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

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